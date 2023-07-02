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НовостиПолитика2 июля 2023 5:56

За сутки ВСУ выпустили свыше 200 боеприпасов по ДНР

Боевики ранили двух мирных жителей
Виктория ПОДАРОВА
ВСУ продолжают открывать огонь по мирным городам региона

ВСУ продолжают открывать огонь по мирным городам региона

Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике порядка 215 различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Боевики обстреливали Республику с применением артиллерии 122, 152 и 155 мм, а также из РСЗО. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка. Повреждены 19 жилых домостроений в Ленинском и Киевском районах Донецка, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры. За сутки Представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что под огнем оказались пять населенных пунктов Республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Владимировка.

— На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из AGM-88 HARM, РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 10 обстрелов из артиллерии 122 мм. На ясиноватском и волновахском по одному обстрелу из артиллерии 155 мм, — добавили в ведомстве.

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