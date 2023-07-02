За сутки ВСУ выпустили свыше 200 боеприпасов по ДНР

ВСУ продолжают открывать огонь по мирным городам региона Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины за сутки выпустили по Донецкой Народной Республике порядка 215 различных боеприпасов. В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя. Боевики обстреливали Республику с применением артиллерии 122, 152 и 155 мм, а также из РСЗО. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Киевском районе Донецка. Повреждены 19 жилых домостроений в Ленинском и Киевском районах Донецка, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры. За сутки Представительство сообщало о 36 фактах ведения огня со стороны ВФУ, — отметили в ведомстве.

В СЦКК добавили, что под огнем оказались пять населенных пунктов Республики: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Макеевка и Владимировка.

— На донецком направлении противник совершил 24 обстрела из AGM-88 HARM, РСЗО, артиллерии 155 мм. На горловском — 10 обстрелов из артиллерии 122 мм. На ясиноватском и волновахском по одному обстрелу из артиллерии 155 мм, — добавили в ведомстве.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Донецке обстрелом ВСУ повреждена инфраструктура шахты имени Засядько

Пострадала кровля автомобильного ангара предприятия, а также четыре автобуса и два автомобиля (подробнее)