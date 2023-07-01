В ДНР оборудование российского производства можно будет приобрести в льготный лизинг под 6% годовых

Речь прежде всего идет о льготном лизинге для промышленного оборудования, оборудования по переработке и хранению сельхозпродукции. Фото: ТГ/Пушилин
В Донецкой Народной Республике оборудование российского производства можно будет теперь приобрести в льготный лизинг под 6% годовых. Соответствующую программу льготного лизинга для малого и среднего бизнеса в новых регионах утвердило Правительство РФ. О правилах финансирования на этот год рассказали в пресс-службе Правительства.
Там уточнили, что речь прежде всего идет о льготном лизинге для промышленного оборудования, оборудования по переработке и хранению сельхозпродукции.
- Ставка льготного лизинга за оборудование российского производства будет составлять до 6% годовых (вместо рыночных 15%), для иностранного - до 8%, - пояснили в пресс-службе.
Сообщается также, что оператором данной программы в новых регионах России станет государственное унитарное предприятие ДНР «Республиканская лизинговая компания». Как заявили ранее в самой компании, она готова принимать заявки на технику от всех новых субъектов РФ.
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