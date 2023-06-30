Посевная технических культур в ДНР завершена на 94%

Посевная кампания в регионе продолжается. Фото: ДАН

В Донецкой Народной Республике на 94% завершен сев технических культур — подсолнечника, сои, горчицы и льна. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленной политики и продовольствия Республики.

— Среди лидеров стоит отметить Першотравневый район, где план посева подсолнечника перевыполнили на 79%, и Шахтерский район — здесь аграрии засеяли подсолнечником на 16% больше запланированной площади, — отметили в пресс-службе.

В Минагропром ДНР добавили, что техническими культурами в регионе засеяно 113 469 гектаров полей. К середине июня посевная технических культур была выполнена на 86%.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике также увеличилось производство крупного рогатого скота (на убой) на 81% по сравнению с прошлым годом. В министерстве подчеркнули, что такой рост связан с вхождением в правовое поле ДНР предприятий с освобожденных территорий.

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