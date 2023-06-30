В ДНР утвердили порядок выплаты компенсаций медикам за работу в малых городах и сельской местности

Для того, чтобы привлечь в глубинку специалистов, в Республике в этом году внедрили программу «Земский доктор/ Земский фельдшер» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике утвердили порядок выплаты компенсаций медикам за работу в малых городах и сельской местности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

Он напомнил, что для того, чтобы привлечь в глубинку специалистов, в Республике в этом году внедрили программу «Земский доктор/ Земский фельдшер». За участие в ней специалистам полагается компенсация.

- На заседании Правительства утвердили с коллегами порядок предоставления участникам этого проекта компенсационных выплат, - заявил премьер.

По словам Солнцева, были четко прописаны условия, при которых человек может заключить договор с медицинской организацией, и обязанности сторон - в том числе обязательство специалиста отработать на полную ставку не менее 5 лет. Кроме того, оговорен перечень документов, подтверждающих право на выплату, а также основания для отказа в ней.

- Напомню, что выплата осуществляется однократно: по 1 миллиону рублей - врачам, по 500 тысяч рублей - среднему медперсоналу, - заявил чиновник, добавив, что перечень вакантных мест устанавливает Минздрав ДНР.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Медики ДНР и ЛНР, которые спасают раненых, получат специальную социальную выплату

Размер ежемесячных выплат составит от 20 тысяч до 100 тысяч рублей (подробнее)