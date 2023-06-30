В ДНР утвердили порядок выплаты компенсаций медикам за работу в малых городах и сельской местности

Для того, чтобы привлечь в глубинку специалистов, в Республике в этом году внедрили программу «Земский доктор/ Земский фельдшер»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Донецкой Народной Республике утвердили порядок выплаты компенсаций медикам за работу в малых городах и сельской местности. Об этом сообщил в своем телеграм-канале председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.
Он напомнил, что для того, чтобы привлечь в глубинку специалистов, в Республике в этом году внедрили программу «Земский доктор/ Земский фельдшер». За участие в ней специалистам полагается компенсация.
- На заседании Правительства утвердили с коллегами порядок предоставления участникам этого проекта компенсационных выплат, - заявил премьер.
По словам Солнцева, были четко прописаны условия, при которых человек может заключить договор с медицинской организацией, и обязанности сторон - в том числе обязательство специалиста отработать на полную ставку не менее 5 лет. Кроме того, оговорен перечень документов, подтверждающих право на выплату, а также основания для отказа в ней.
- Напомню, что выплата осуществляется однократно: по 1 миллиону рублей - врачам, по 500 тысяч рублей - среднему медперсоналу, - заявил чиновник, добавив, что перечень вакантных мест устанавливает Минздрав ДНР.
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