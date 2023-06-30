Восстановление двух знаменитых домов со шпилями началось в Мариуполе

Эти дома считаются одной из визитных карточек города Фото: Александр ИВАНОВ

В центре Мариуполя приступили к восстановлению двух исторических зданий, которые пострадали в ходе боев весной 2022 года. Об этом сообщили «КП» в публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства».

Там уточнили, что речь идет о двух знаменитых домах со шпилями, расположенных у Театрального сквера. Общая площадь западного дома составляет более 7 тысяч квадратных метров, а восточного - 12 тысяч «квадратов». Обоим зданиям вернут их первоначальный облик.

- К настоящему времени специалисты уже восстановили в зданиях кровлю и завершили остекление жилых помещений, продолжают ремонтные работы по восстановлению бетонных конструкций. Также строители уже начали возводить строительные леса и приступили к ремонту фасадов для восстановления исторического облика этих памятников архитектуры, - заявили в компании.

Отметим, что оба здания были построены еще в 1953 году по проекту архитектора Льва Яновицкого. Каждый из домов венчают массивные шпили, которые видно даже с побережья Азовского моря. Эти дома считаются одной из визитных карточек Мариуполя.

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