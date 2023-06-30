Более 300 миллионов рублей выделят на поддержку туризма в ДНР и Запорожской области

В регионах займутся развитием объектов туристической сферы Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Три проекта по развитию туризма в ДНР и столько же из Запорожской области получили поддержку на федеральном уровне. Об этом сообщили ТАСС в аппарате зампредседателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

Там уточнили, что в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» по программе создания модульных некапитальных средств размещения от новых регионов поступили заявки на общую сумму в 314 миллионов рублей.

- Они были удовлетворены в полном объеме - три проекта ДНР и три проекта Запорожской области получили поддержку, - рассказали в аппарате.

Сообщается также, что вице-премьер провел совещание по результатам поручений, данных им после поездки в новые регионы в мае 2023 года. Уточняется, что Минэкономразвития необходимо провести инвентаризацию местных объектов туристической индустрии. Также по поручению Чернышенко были подготовлены предложения по восстановлению около трех десятков объектов туристической сферы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях - с указанием сроков и источников финансирования.

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