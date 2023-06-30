В ДНР отремонтировали более половины из запланированных на текущий год дорог

Чуть более 254 км составляют автомобильные дороги общего пользования. Фото: ТГ/Солнцев

В Донецкой Народной Республике подрядные организации более чем наполовину выполнили годовой план ремонта автодорог. Об этом сообщили ДАН в Министерстве транспорта региона.

Там уточнили, что в рамках мероприятий по восстановлению объектов дорожной инфраструктуры Республики в 2023 году, которые выполняют подрядчики, осуществляется ремонт и восстановление автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, а также улично-дорожной сети общей длиной более 369,5 км.

- На сегодняшний день выполнено более 61% от запланированных объемов работ, - заявили в ведомстве.

В министерстве добавили, что чуть более 254 км составляют автомобильные дороги общего пользования «Амвросиевка - Тельманово - Мариуполь», «Донецк - Макеевка - Торез - до границы ЛНР», «Белгород - Старобельск - Луганск - Донецк - Мариуполь - Кременевка - Ялта». Еще почти 70 км - это улично-дорожная сеть Мариуполя. Оставшиеся 45 км дорог относятся к участкам распределения транспортного движения к пунктам пропуска.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородская область восстановит в Зугрэсе 11 километров дорог

Ход восстановление дорог проверил министр транспорта (подробнее)