В ДНР на 81% увеличилось производство крупного рогатого скота

Показатели серьезно возросли по сравнению с 2022 годом Фото: Евгения ГУСЕВА

В Донецкой Народной Республике в 2023 году на 81% увеличилось производство крупного рогатого скота (на убой) по сравнению с 2022 годом. Об этом сообщили пресс-службе министерства агропромышленной политики региона.

— Значительное увеличение показателей отмечается за счет вхождения в правовое поле Донецкой Народной Республики предприятий с освобожденных территорий, — отметили в пресс-службе Минагропрома.

Напомним, что в Республике продолжается посевная кампания. К середине июня посевная технических культур была выполнена на 86%. Также в Министерстве агропромышленной политики и продовольствия ДНР добавили, что продолжается и сев поздних зерновых культур. Сейчас этот план выполнили на 70%, а это свыше 19 тысяч гектар. Аграрии Донецкой Народной Республики засеяли техническими культурами более 104 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

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