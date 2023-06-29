В Мариуполе стартует проект «Содействие занятости» по профессиональному обучению

Благодаря участию в нацпроекте жители региона смогут получить новую профессию бесплатно. Фото: Чертков/ТГ

Федеральный проект «Содействие занятости» стартует в Мариуполе. С его помощью жители приморского города смогут получить профессию или дополнительное образование. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

— Обучение проходит за счет федерального бюджета по очной, заочной и очно-заочной формам. Кроме этого, можно обучаться дистанционно, если такое обучение предусмотрено для конкретной программы. Срок обучения зависит от выбранной образовательной программы, — отметили в администрации.

Право на получение профессии имеют граждане от 50 лет, предпенсионного возраста, работники, находящиеся под риском увольнении, женщины в декретном отпуске, ветераны боевых действий с 2014 года, члены семей погибших военнослужащих в зоне СВО и другие. Для участия в проекте необходимо подать заявление на прохождение обучения с использованием цифровой платформы «Работа в России».

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