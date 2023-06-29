Ленобласть направит порядка 750 миллионов рублей на помощь городу Енакиево в ДНР

Поддержка со стороны региона-шефа продолжается. Фото: ДАН

Ленинградская область продолжит помогать подшефному Енакиеву в 2023 году. На поддержку города в Донецкой Народной Республике регион-шеф направит порядка 750 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Ленобласти.

— На восстановление подшефного Енакиева в 2022 году было потрачено 870 млн рублей. Поддержка подшефных территорий будет продолжена, в 2023 году на эти цели запланировано не менее 750 млн рублей, — отметил зампред Правительства Ленинградской области, председатель комитета финансов Роман Марков.

Напомним, что ранее Ленинградская область начала восстановление трамвайно-транспортного управления в подшефном городе. К декабрю специалисты возведут новое депо с теплым контуром, административно-бытовой корпус ЕТТУ и ангар для хранения и обслуживания грузовой техники. Строители уже подготовили котлован для монолитной плиты под новое здание ТТУ.

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