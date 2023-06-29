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НовостиОбщество29 июня 2023 17:45

Бюджет ДНР увеличат на 14 миллиардов рублей за счет безвозмездных поступлений

Правительство региона инициировало внесение поправок в закон о бюджете на 2023 год
Виктория ПОДАРОВА
Часть из этой суммы направят на погашение задолженности перед сотрудниками предприятия «Вода Донбасса»

Часть из этой суммы направят на погашение задолженности перед сотрудниками предприятия «Вода Донбасса»

Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правительство Донецкой Народной Республики инициировало внесение изменений в Закон о бюджете на 2023 год. Его предлагают увеличить на 14 с половиной миллиардов рублей за счет безвозмездных поступлений. Об этом рассказал глава Правительства Евгений Солнцев.

— Правительство инициирует внесение поправок в Закон ДНР о бюджете на 2023 год. Такое решение приняли сегодня с коллегами на очередном заседании. С чем связаны изменения? С увеличением общего объема доходов за счет безвозмездных поступлений на сумму свыше 14 с половиной миллиардов рублей, — отметил премьер-министр.

Глава Правительства добавил, что эта сумму направят на выплату компенсаций жителям Республики.

— Кроме того, предусмотрена сумма, необходимая для погашения задолженности по заработной плате сотрудникам «Воды Донбасса». Рассчитываем на поддержку коллег из Народного Совета, — отметил Солнцев.

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