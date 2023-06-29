Бюджет ДНР увеличат на 14 миллиардов рублей за счет безвозмездных поступлений

Часть из этой суммы направят на погашение задолженности перед сотрудниками предприятия «Вода Донбасса» Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Правительство Донецкой Народной Республики инициировало внесение изменений в Закон о бюджете на 2023 год. Его предлагают увеличить на 14 с половиной миллиардов рублей за счет безвозмездных поступлений. Об этом рассказал глава Правительства Евгений Солнцев.

— Правительство инициирует внесение поправок в Закон ДНР о бюджете на 2023 год. Такое решение приняли сегодня с коллегами на очередном заседании. С чем связаны изменения? С увеличением общего объема доходов за счет безвозмездных поступлений на сумму свыше 14 с половиной миллиардов рублей, — отметил премьер-министр.

Глава Правительства добавил, что эта сумму направят на выплату компенсаций жителям Республики.

— Кроме того, предусмотрена сумма, необходимая для погашения задолженности по заработной плате сотрудникам «Воды Донбасса». Рассчитываем на поддержку коллег из Народного Совета, — отметил Солнцев.

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