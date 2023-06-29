В ДНР появится творческий центр для людей с ограниченными возможностями здоровья

О начале работы инклюзивного центра в ДНР рассказал Артем Поляков. Фото: Минкультуры ДНР

В Донецкой Народной Республике с 1 июля начнет работу инклюзивный творческий центр. Он создаст благоприятные условия для развития человека с ограниченными возможностями здоровья. Работать новое учреждение будет на базе Центра славянской культуры (ЦСК). Об этом на брифинге в Министерстве культуры ДНР рассказал генеральный директор ЦСК Артем Поляков.

— Наш Инклюзивный Центр представляет собой реабилитационную структуру, с возможностями по созданию благоприятных условий для развития человека с ОВЗ. Поэтому миссия нашего проекта заключается в том, чтобы объединить «особых» людей, сблизить духовно, содействовать восстановлению и укреплению физического и творческого потенциала каждого из них, — отметил Поляков.

В пресс-службе министерства культуры подчеркнули, что инклюзивный центр создан совместно с донецким отделением «Всероссийского общества инвалидов» при поддержке Минкультуры и Правительства ДНР.

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