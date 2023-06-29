Отделение фонда «Защитники Отечества» открылось в Торезе

К работе в новом отделении фонда приступили шесть координаторов. Фото: пресс-службе фонда по ДНР

В Торезе открылось отделение фонда «Защитники Отечества». Шесть координаторов будут помогать ветеранам боевых действий, членам их семей, а также семьям погибших бойцов в зоне специальной военной операции. Об это сообщили в пресс-службе фонда по ДНР.

— Так и сообщалось ранее, на территории Республики стартует открытие отделений филиала. Первой ласточкой стало отделение в городе Торезе. С сегодняшнего дня команда из шести социальных координаторов будет проводить информационные консультации и оказывать содействие в получении различных мер социальной поддержки ветеранам, членам их семей и семьям погибших военнослужащих в Торезе, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что филиал фонда находится на первом этаже в здании Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по адресу: проспект Гагарина, д. 131/1.

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