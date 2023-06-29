Координатор фонда «Защитники Отечества» помог получить уголь маме погибшего бойца ДНР

Отделение фонда в ДНР начало работу 1 июня. Фото: Пушилин/ТГ

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» в ДНР помогла матери погибшего военнослужащего. Женщине положено льготное обеспечение углем, но талон на компенсацию за покупку топлива ей выдали на 2 декабря. Сотрудник фонда помогла решить эту проблему.

— К социальному координатору обратилась мама погибшего военнослужащего, проживающая в Макеевке. Женщине положено льготное обеспечение углем, и ей в общем порядке выдали талончик на выдачу компенсации на приобретение угля лишь на 2 декабря. Естественно, пожилая женщина не смогла бы самостоятельно закрывать свою потребность в отоплении дома в холодные осенние месяцы, — отметили в пресс-службе фонда.

Координатор обратилась в УТЗСН Макеевки и обозначила проблемный вопрос. Благодаря вмешательству сотрудника, матери погибшего военнослужащего выдадут компенсацию раньше — в августе.

— Уже через несколько дней женщину пригласили на прием в УТСЗН и приняли у нее документы, которые сразу же пошли в работу. Благодаря своевременной и эффективной реакции социального координатора человек будет обеспечен средствами на приобретение угля значительно раньше — уже в августе, — отметили в пресс-службе донецкого отделения.

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