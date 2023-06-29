В ДНР к осени отремонтируют дорогу в обход Мариуполя

Данный участок дороги представляет собой полезный логистический маршрут, так как соединяет Донецк с Азовским побережьем. Фото: ТГ/Качанов

К осени дорожники полностью отремонтируют дорогу в обход Мариуполя. Благодаря этому жители региона смогут без труда добираться до Азовского моря, не заезжая при этом в сам город. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Докучаевска Александр Качанов.

Он пояснил, что данный участок дороги представляет собой полезный логистический маршрут, так как соединяет Донецк с Азовским побережьем. Сейчас дорожники уже более чем на половину завершили ремонт 65 километров дороги от Привольного до Ялты. Оба этих населенных пункта находятся на территории Донецкой Народной Республики.

В придорожных населенных пунктах рабочие установили 90% бордюрного камня. После того, как закончат с ним, приступят к монтажу павильонов на остановках общественного транспорта и установке освещения. Работы ведутся круглосуточно, в них задействованы 150 человек и более 50 единиц спецтехники.

- Такой темп позволит завершить работы уже в августе, - считает мэр.

Сообщается также, что в прошлом году дорожники отремонтировали более 170 км дороги, которая соединяет Донецк с Мариуполем.

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