Минздрав России передал оборудование больницам ДНР и ЛНР на 15 миллионов рублей

Оборудование уже прибыли в медучреждения новых регионов. Фото: Минздрав РФ

Подведомственные Минздраву России НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова и Федеральный центр медицины катастроф передали оборудование о расходные материалы в больницы новых регионов. ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области получили комплекты оборудования и тест-систем для выявления инфекционных заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения.

— В медицинские организации Донецкой и Луганской Народных Республик, прежде всего, в центры крови, поставлены комплекты оборудования и тест-систем отечественного производства для молекулярной диагностики и выявления ряда инфекционных заболеваний. В том числе гепатитов и ВИЧ, — отметил главный специалист по микробиологии Минздрава России Татьяна Припутневич.

Специалист добавила, что сейчас Минздрав формирует еще один груз для отправки.

— В данный момент формируем комплекты расходного материала, дезинфицирующие средства, перчатки, маски и антисептики, которые далее будут направлены в эти субъекты, — отметила Припутневич.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что общая стоимость оборудования составляет порядка 15 млн рублей.

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