В Мариуполе открыли филиал Всероссийского общества инвалидов

В будущем отделения общества откроют в Макеевке, Торезе, Горловке и Енакиеве. Фото: пресс-служба «ЕР»

Филиал Всероссийского общества инвалидов, который работает в связке с проектом Единой России «Единая страна — доступная среда», открылся в Мариуполе. Специалисты помогут создать равные условия во всех сферах жизни для граждан с инвалидностью в приморском городе. Об этом сообщили в пресс-службе донецкого отделения партии.

— Сегодня Мариуполь стал частью нашей большой организации, и мы начинаем важную работу – будем обучать экспертов по адаптации городской инфраструктуры для маломобильных граждан, проводить экспертную оценку зданий общего пользования и многое другое. Работы впереди непочатый край, — отметил председатель партийного проекта «Единая страна — доступная среда» Ярослав Лисобей.

Ранее филиал общества появился в Харцызске. В ближайшее время отделения появятся также в Макеевке, Торезе, Горловке и Енакиеве.

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