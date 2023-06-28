Из Донецка начал курсировать автобус в Мелитополь через Мариуполь и Бердянск

Автобус будет отправляться через день с автовокзала «Южный» в Донецке. Фото: Минтранс ДНР

В Донецкой Народной Республике запустили новый автобусный маршрут, который связывает Донецк с Мелитополем через Мариуполь и Бердянск. Приобрести билеты на автобус уже можно в кассах автостанций. Об этом сообщили в пресс-службе госпредприятия «Автовокзалы Донбасса».

— С 1 июля 2023 года организованы новые рейсы по маршруту: Донецк АВ «Южный» — Мелитополь (АС) через Мариуполь (АС-2) и Бердянск (АС). Рейсы будут работать через день (по нечетным числам). Время отправления с Донецк АВ «Южный» в 09:30, — отметили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что предварительная продажа билетов уже доступна в кассах автостанций. Забронировать билеты и уточнить информацию можно на сайте или по короткому номеру 477.

Напомним, что ранее Ясиноватское предприятие получило лицензию на запуск автобусного маршрута с Донецком.

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