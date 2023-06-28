В новых регионах России внедрят трехуровневую систему здравоохранения

В новых региона приведут систему здравоохранения к стандартам общероссийской Фото: Олег УКЛАДОВ

В Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях внедрят трехуровневую систему здравоохранения, ее основой станет медико-санитарная помощь. Рабочую группу при Минздраве России по подготовке предложений по совершенствованию оказания первичной медико-санитарной помощи в новых регионах возглавил замминистра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий.

— Сохранение и укрепление здоровья жителей новых регионов страны – одна из главных задач для нас. Мы создаем трехуровневую систему здравоохранения, базисом которой является первичная медико-санитарная помощь. Все наши усилия направлены на обеспечение равных гарантий доступности и качества бесплатной медицинской помощи каждому жителю, — подчеркнул помощник Главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Напомним, что в ДНР начались тренинги по тактической медицине. Во время тренингов молодежь региона научится оказывать первую помощь, а после учебы получит аптечку с набором лекарств первой необходимости.

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