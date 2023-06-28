В ДНР стартовали тренинги по тактической медицине для молодежи

Первую помощь научились оказывать волонтеры, активисты и демобилизованные студенты. Фото: пресс-служба министерства молодежной политики ДНР

Тренинги по тактической медицине для молодежи стартовали в Донецкой Народной Республике. Курс был создан министерством молодежной политики региона при поддержке Донецкого штаба #МЫВМЕСТЕ и Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

— Те навыки и умения, которые вы в течение тренингов получите, пригодятся вам в любом случае — будет ли ваша жизнь связана с медициной или с любой другой сферой. Призываю каждого из вас проявить усидчивость и старание в освоении всего материала, — подчеркнул замминистра молодежной политики ДНР Константин Комленок.

В пресс-службе министерства добавили, что по итогам пройденного обучения участникам дарят тактические аптечки, в которых есть все необходимое для оказания первой медицинской помощи. Участниками курсов первой помощи стали волонтеры, активисты общественных организаций и демобилизованные студенты.

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