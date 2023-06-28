ПГТУ и Санкт-Петербургский политех подписали договор о реализации образовательных программ

Сотрудничество вузов продолжается. Фото: администрация Мариуполя

Приазовский государственный технический университет и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого подписали договоры о реализации сетевых образовательных программ. Соглашение позволит вузам сотрудничать в дальнейшем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Мариуполя.

— Надеемся, что сотрудничество будет продолжаться также плодотворно и впредь. Мы рады содействовать возрождению ПГТУ и сделаем все возможное, чтобы обучение мариупольских студентов проходило на современной научно-технической базе, было интересным и запоминающимся! — отметил ректор северного вуза Андрей Рудский.

Послед подписания договора представители вузов вместе с профильными экспертами Политехнического университета приступили к решению вопросов в сфере научной и образовательной деятельности.

Напомним, что к 1 сентября в Мариуполе завершат восстановление корпусов двух крупнейших вузов.

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