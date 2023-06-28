В МЧС ДНР заявили о ликвидации возникших после обстрелов ВСУ пожаров в Донецке

Пожарным удалось справиться с огнем. Фото: УНМ ДНР

Спасатели МЧС ДНР потушили пожары, возникшие после обстрелов ВСУ в Донецке. Об этом сообщили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Там уточнили, что 27 июня в 15.00 на дежурную линию «101» поступила информация о том, что в поселке Абакумова Кировского района Донецка загорелась летняя кухня. Причиной пожара стало попадание снаряда в строение. Однако, как оказалось, огонь возник также в другом месте. Спасателям пришлось вызывать подкрепление.

- Прибыв к месту, огнеборцы также обнаружили очаг возгорания на соседней улице - второй снаряд ВСУ стал причиной горения еще одной летней кухни. На адрес выехал дополнительный пожарный расчет, - рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в 18.03 оба пожара удалось потушить. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.

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