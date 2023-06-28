В ДНР сообщили о гибели одного и ранении четырех человек из-за обстрелов ВСУ

Под прицельным огнем оказались Горловка, Донецк, Макеевка, Благодатное и Владимировка. Фото: ТГ/Приходько

В ДНР за сутки зафиксировали гибель одного и ранение четырех мирных граждан вследствие обстрелов ВСУ. Данные предоставило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица - женщины, в Петровском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили четыре гражданских лица в Кировском и Петровском районах Донецка, - заявили там.

За истекшие сутки представительство сообщало о 40 фактах ведения огня со стороны ВСУ. Известно, что по территории ДНР украинские войска выпустили 227 боеприпасов из РСЗО и артиллерии калибра 152 и 122 мм.

Под прицельным огнем оказались Горловка, Донецк, Макеевка, Благодатное и Владимировка. Там обстрелами были повреждены семь жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры.

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