В ДНР отремонтируют 65 километров трассы до границы с ЛНР

В 2023 году в ДНР отремонтируют 300 километров дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Донецкой Народной Республике начали ремонт дороги, которая связывает Донецк с границей ЛНР. Дорожное покрытие обновят на 65 километрах региональной трассы. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта ДНР.

— Заехал сегодня на участок автомобильной дороги Н21, работы по ремонту сейчас ведутся на выезде из Зугрэса в сторону Харцызска. Дорога важная, так как выходит к границе с Луганской Народной Республикой и играет значительную роль в системе распределения транспортных потоков. В работе у дорожников порядка 65 километров, — подчеркнул глава Минтранса ДНР Владимир Тужилин.

Министр добавил, что сейчас дороги в регионе восстанавливают в высоком темпе.

— Планы по дорогам общего пользования на этот год серьезные. В целом предстоит отремонтировать порядка 300 км участков региональных и межмуниципальных трасс, поэтому важно уложиться в сроки, — добавил Тужилин.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ДНР прибыли первые десять сельхозмашин по лизинговой программе

Их передали госкорпорации «Аграрный Донбасс» (подробнее)