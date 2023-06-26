До 2025 года в ДНР оборудуют 20 спортивных площадок

Спортплощадки появятся в крупных городах и селах региона. Фото: ДАН

В городах и селах Донецкой Народной Республики до 2025 года откроют 20 спортивных площадок. Их помогут установить и оборудовать другие регионы России, а также министерство сельского хозяйства РФ. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра спорта и туризма Республики Юрий Мартынов.

Министр подчеркнул, что в ближайшие три года благодаря помощи регионов России планируется создание и обустройство порядка 20 спортивных площадок, предназначенных для занятий различными видами спорта. Площадки оборудуют в Ждановке, Дебальцево, Волновахе, Троицко-Харцызске и Зуевке.

Минсельхоз России планируют обустроить две спортивные площадки в селах Республики. Они появятся уже в 2023 году.

Напомним, что «Промсвязьбанк» также поможет со строительством спортивных площадок в регионе. Благодаря банку, оборудованные площадки для спорта и командных игр появятся в Донецке и Мариуполе.

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