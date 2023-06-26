В празднике «Алые паруса» приняли участие свыше 450 выпускников из ДНР

На ежегодный праздник выпускников в северную столицу пригласили лучших школьников Республики. Фото: Правительство ДНР

450 выпускников их Донецкой Народной Республики приняли участие в ежегодном фестивале «Алые паруса». Аттестаты и золотые медали школьникам вручили министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ДНР.

— Более 450 лучших выпускников школ из Мариуполя, Горловки, Ясиноватой, Донецка и Макеевки приняли участие в празднике «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. В Год педагога и наставника незабываемое шоу для выпускников всей России было посвящено преемственности времен и поколений, вечным ценностям. Уверена, что наши ребята на всю жизнь запомнят эти события, которые станут ярким стартом к новым достижениям! — отметила глава Минобрнауки ДНР Ольга Колударова.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике стартовала приемная кампания. Абитуриенты смогут подать документы в вузы Мариуполя, Донецка, Макеевки и Горловки.

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