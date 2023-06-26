ДонНТУ начнет сотрудничество с Правительством ДНР

Документ позволит создать аналитический центр на базе университета. Фото: скриншот Солнцев/ТГ

Ректор Донецкого национального технического университета подписал соглашение о сотрудничестве с главой Правительства ДНР. Документ ляжет в основу формирования единых подходов при разработке стратегии развития промышленности Республики. Об этом рассказал премьер-министр ДНР Евгений Солнцев.

— Сегодня перед нами стоит не менее амбициозная цель. Мы хотим не только восстановить производство, но и предложить нашей большой стране инновационные подходы и новые технологии. А для этого необходимы, прежде всего, квалифицированные, молодые и энергичные кадры. Документ позволит создать экспертно-аналитический мозговой центр на базе университета, — подчеркнул председатель Правительства.

Евгений Солнцев отметил, что развитие края, рост промышленного и научного потенциала неразрывно связан с историей ДонНТУ — старейшего вуза Донбасса.

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