На базе Дворца пионеров в Волновахе создадут Арт-резиденцию

Работы на объекте завершат к концу 2023 года. Фото: департамент строительства ЯНАО

Ямальские строители воздадут первую в Волновахе Арт-резиденцию на базе существующего Дворца пионеров. Сейчас строители монтируют кровлю и полы в здании. Арт-резиденция станет одним из молодежных пространств современного формата. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства и жилищной политики ЯНАО.

— Департамент молодежной политики Ямала разрабатывает концепцию будущей Арт-резиденции. После согласования материалов, мы закажем всю необходимую мебель и оборудование. Дом пионеров, как и все молодежные и детские объекты, под особым вниманием у нашего губернатора, — отметил замгубернатора ЯНАО Александр Подорога.

Подорога добавил, что в будущем Арт-резиденция станет не только любимым местом досуга для молодежи Волновахи, но и площадкой формирования мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.

Ранее мэр Волновахи сообщил, что в молодежном центре оборудуют лаундж-зоны, кинотеатр и локации для творчества.

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