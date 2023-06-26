ДНР присоединилась к национальному проекту России «Производительность труда»

Подписание соглашение даст импульс развитию ДНР. Фото: Правительство ДНР

Донецкая Народная Республика присоединилась к национальному российскому проекту «Производительность труда» после приезда в регион главы Минэкономразвития РФ Максима Решетникова. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ДНР.

— Наш регион стал первым из всех новых регионов, который присоединился к нацпроекту «Производительность труда». Подписанное соглашение позволит нам увеличить эффективность работы предприятий, создать новые рабочие места и повысить уровень жизни населения региона, — отметил министр экономического развития Республики Владимир Зверков.

Также в Республике были подписаны соглашения о льготных кредитах для малого и среднего бизнеса.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны в четырех новых регионах России. Документом установлен льготный режим предпринимательской деятельности и процедура свободной таможенной зоны.

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