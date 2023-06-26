В строительных бригадах Мариуполя заняты 145 горожан

В восстановлении Мариуполя принимают участие местные жители и строители из ряда других регионов. Фото: Толстыкина/ТГ
В Мариуполе продолжается набор местных жителей для работы в строительных бригадах. Сейчас восстановлением поврежденных домов и социальных объектов в городе заняты порядка 145 горожан. Об этом рассказал глава городской администрации Олег Моргун.
— По данным городского центра занятости, сегодня в рядах наших строителей уже числятся 145 человек. До конца месяца ребята завершат работы на более чем 20 объектах восстановления. В ближайшие дни рассмотрим план работ на предстоящий месяц, — отметил градоначальник.
Олег Моргун добавил, что строители получают конкурентную зарплату и полностью обеспечены всем необходимым.
— С начала месяца фиксируем стабильный рост числа участников строительных бригад. Напомню, наши строители получают ежемесячную конкурентную официальную заработанную плату. Они полностью обеспечены инструментом, необходимым рабочим инвентарем и спецформой, — подчеркнул Моргун.
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