Спортивные звания и разряды в новых регионах приравняют к российским

Федеральный закон был подписан 24 июня. Фото: Минспорта РФ

Владимир Путин подписал закон «Об особенностях правового регулирования отношений в области физической культуры и спорта в связи с принятием в Российскую Федерацию ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области». Документом устанавливается, что спортивные звания и разряды, присвоенные в новых регионах, приравниваются к российским. Соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

Также федеральным законом предусматриваются особенности создания региональных спортивных федераций, спортивных сборных команд, а также работа спортивных школ и других учреждений, которые используют в своих названиях «олимпийский», «паралимпийский» и «сурдлимпийский».

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, то есть с 24 июня.

Напомним, что ранее Владимир Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны в новых регионах. Она будет действовать до 2050 года.

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