Команда ДНР по баскетболу в колясках завоевала первое место во всероссийском турнире

Команда завоевала первое место на соревнованиях в Ставропольском крае. Фото: Минспорта ДНР

Команда по баскетболу на колясках «Донбасс» из Донецкой Народной Республики заняла первое место на всероссийских спортивных соревнованиях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства спорта Республики.

— Команда ДНР по баскетболу на колясках «Донбасса» завоевала золото на Всероссийских соревнованиях по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в городе Благодарный Ставропольского края. Поздравляем наших ребят с отличным результатом, желаем дальнейших успехов в спорте и новых побед! — отметили в пресс-службе «ЕР».

Напомним, что ранее Минспорта России выступило с инициативой создать семь физкультурно-оздоровительных комплексов в ДНР. Кроме того, за счет средств федерального бюджета Минспорта России восстановит в Донецкой Народной Республике 12 физкультурно-спортивных сооружений, которые были повреждены в результате боевых действий.

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