ДНР выиграла 107 миллионов рублей на развитие молодежной политики

В ДНР откроют молодежные центры и будут развивать молодежную политику. Фото: Пушилин ТГ

Донецкая Народная Республике стала одним победителей федерального конкурса «Регион для молодых». Всего на участие в проекте было подано 73 заявки. 47 регионов стали победителями конкурса, а 24, в числе которых и ДНР, получили субсидии на развитие молодежной политики впервые. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

— Субсидии пойдут на создание условий для самореализации молодежи, разработку программ продюсирования талантов, поддержку и сопровождение молодежных проектов, создание современных молодежных пространств, в том числе для молодых семей, повышение компетенций профильных специалистов и многое другое, — отметили в агентстве.

В пресс-службе добавили, что на развитие молодежной политики в Республике выделено 107 818 800 рублей.

— По итогам конкурса этого года поддержаны четыре новых субъекта Российской Федерации — Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, а также Херсонская и Запорожская области. На их территории будут созданы и отремонтированы 8 точек притяжения для молодежи, — добавили в пресс-службе федерального агентства.

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