Владимир Путин подписал закон о создании СЭЗ в новых регионах

Закон о создании СЭЗ подписал президент России Владимир Путин. Фото: АП РФ

Владимир Путин подписал закон о создании в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ). Она предполагает особые условия для предпринимателей. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом устанавливается, что свободная экономическая зона создается в новых регионах до 2050 года, однако ее действие может быть продлено. Уполномоченным органом по регулированию СЭЗ будет Минстрой России, а ее управляющей компанией — «Фонд развития территорий».

Документом устанавливается особый льготный режим для предпринимательской деятельности в регионах. Он предусматривает особенности градостроительной деятельности и землепользования, а также налоговые льготы и применение процедуры свободной таможенной зоны.

В Налоговом кодексе России устанавливаются льготы для участников СЭЗ. На федеральном уровне — нулевая ставка налога на прибыль организаций на 10 лет, на региональном — установление налога на прибыль в размере от 0 до 13,5%. Участники свободной экономической зоны освобождаются на 10 лет от налога на имущество и на три года от земельного налога.

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