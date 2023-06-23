Квартиры в Мариуполе начали сдавать со встроенной кухонной мебелью

Кухонная мебель выполнена в светлых тонах. Фото: ВСК Минобороны РФ

Квартиры, которые возводит Военно-строительный комплекс Минобороны РФ в Мариуполе, начали сдавать со встроенной кухонной мебелью. Об этом сообщили в пресс-службе Военстроя.

— Мариупольцы получат новые собственные «квадраты» не только с полной отделкой и сантехникой, но и с кухонными гарнитурами. Такой подарок специалисты Военно-строительной компании Минобороны России (ВСК) делают новоселам впервые, — отметили в пресс-службе.

В ВСК Минобороны РФ добавили, что кухни уже монтируются в трех из шести девятиэтажных домов на 869 квартир, которые сейчас возводят на улице Куприна. Всего на объектах ежедневно задействованы 1897 человек и 35 единиц техники.

— В составе гарнитура электроплита, мойка с современным шаровым смесителем, шкафы и тумбы для хранения посуды, кухонной утвари, твердых и сыпучих продуктов. Цветовая гамма – спокойное сочетание белого и бежевого, — отметили в пресс-службе компании.

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