Инвесторы смогут получить площадки для строительства домов в ДНР без торгов

Власти региона планируют привлечь еще больше инвесторов благодаря отмене торгов. Фото: Хуснуллин/ТГ

Инвесторы смогут получать площадки для строительства жилых домов и объектов социально-культурного назначения в ДНР без торгов. Правительство Республики утвердило постановление, которое определяет эту процедуру. Об этом рассказал председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев.

— Земельные участки под реализацию масштабных инвестпроектов и размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения инвесторы смогут получить в аренду без проведения торгов, — отметил премьер-министр. — Речь идет, прежде всего, о строительстве новых многоквартирных и индивидуальных жилых домов, административно-деловых и торговых центров, объектов бытового обслуживания или производственного назначения.

Евгений Солнцев подчеркнул, что привлекать инвестиции и помогать инвесторам в регионе будут специалисты компании «Корпорация развития Донбасса». Работать компания будет в формате «единого окна».

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