В Мариуполе появится ремонтная база «Россетей»

Специалисты займутся подготовкой инженерных сетей к отопительному сезону. Фото: Моргун/ТГ

Ремонтная база «Россетей» появится в Мариуполе. Специалисты займутся подготовкой работы электросетей в зимний период. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— Отопительный период Мариуполю помогут пройти специалисты Группы «Россети». Планируется, что в городе будет создана ремонтная база в составе порядка 50 сотрудников, которые обеспечат стабильность работы электросетей при возросшей нагрузке в холодный период, — поделился мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, что в Мариуполе начнут следить за численностью бродячих животных на улицах. В Ильичевском районе появится центр содержания бездомных животных с вольерами и административным копрпусом. Накануне эту территорию полностью разминировали и очистили от строительного мусора. Отловленным бездомным котам и собакам ветеринары проведут вакцинацию, стерилизацию и чипирование.

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