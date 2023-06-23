Мэр Приходько: ВСУ повредили линию электпропередачи в Горловки

Город вновь оказался под массированным обстрелом боевиков Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины открыли огонь по поселку Широкая Балка в Центрально-Городском районе Горловки. В результате обстрела повреждены линии электропередачи. Об этом рассказал глава городской администрации Иван Приходько.

— В результате обстрела поселка Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки) со стороны ВФУ перебита высоковольтная линия, — отметил градоначальник.

В Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины отметили, что около 09:00 украинские боевики выпустили по району пять артиллерийских снарядов калибром 152 мм. Ранее ВСУ открыли огонь по Никитовскому району, выпустив шесть снарядов 152 мм.

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по Республике свыше 250 различных боеприпасов. Под огнем оказались пять городов региона. В результате украинских атак погибла женщина и ранен мужчина в Горловке.

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