Забайкалье отремонтирует скважины и водопроводы в Старобешевском районе ДНР

Специалисты заменят аварийные участки водопроводных сетей. Фото (архив): МЧС ДНР

Забайкалье вплотную займется восстановлением Старобешевского района ДНР. Об этом сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики со ссылкой на губернатора Забайкальского края Александра Осипова.

Там уточнили, что специалисты региона-шефа уже приступили к работе. В первую очередь, они восстановят в Старобешевском районе школы и детские сады. Помимо этого, строители займутся ремонтом учреждений среднего профессионального образования и коммунальной инфраструктуры.

- Забайкалье также будет восстанавливать скважины, водопроводы, системы очистки и фильтрации воды, дороги. Край поможет подшефному региону и в приобретении коммунальной техники, - заявили в ведомстве.

Как в свою очередь подчеркнул губернатор Забайкальского края, «нужно, чтобы люди как можно быстрее оказались в нормальной среде в своих городах и селах».

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