Бездомных животных привьют от бешенства Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Мариуполе будут следить за численностью бродячих животных на улицах. Об этом заявил в своем телеграм-канале мэр города Олег Моргун.

Он пояснил, что в Ильичевском районе появится центр содержания бездомных животных. Накануне эту территорию полностью разминировали и очистили от строительного мусора. Теперь здесь обновят вольеры и восстановят административный комплекс. В этом городу поможет на правах побратима Санкт-Петербург.

- Новые вольеры для содержания животных, кабинеты сотрудников Центра и помещение лаборатории строители обещают сдать в эксплуатацию к началу октября, - отметил Моргун.

Сообщается также, что отловленным котам и собакам ветеринары проведут вакцинацию, стерилизацию и чипирование.

- Все мероприятия в комплексе помогут контролировать численность бродячих животных на улицах Мариуполя и присоединенных населенных пунктов, - заявил мэр.

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