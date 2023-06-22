В ДНР практически завершили формирование избирательных комиссий

Всего в новых регионах будут работать около двух тысяч участковых комиссий Фото: Иван ЖИЛЯК

Формирование избирательных комиссий практически завершили на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей. Всего в данных регионах будут работать около двух тысяч участковых комиссий. Об этом сообщили в Центризбиркоме РФ.

- В новых субъектах РФ практически закончилось формирование избирательных комиссий. Там созданы четыре региональные избирательные комиссии, 100 территориальных избиркомов и около двух тысяч участковых избиркомов, - говорится в сообщении.

Тем временем избирательные комиссии новых субъектов планируют создать в 81 регионе России. Всего будут организованы 328 экстерриториальных участков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой Народной Республике полностью готовы к предстоящим выборам в сентябре. В регионе ожидают только соответствующего решения от Центризбиркома. Такое разрешение требуется ввиду военного положения, которое действует в Республике.

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