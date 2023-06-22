В ДНР продолжается приемная кампания в вузы и учреждения СПО

Абитуриенты могут подать документы в вузы Донецка, Горловки, Макеевки и Мариуполя. Фото: ДонГУ

В Донецкой Народной Республике продолжается приемная кампания в вузы и учреждения среднего профессионального образования. Абитуриенты могут подать заявления тремя способами — дистанционно, лично и через оператора почтовой связи. Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Главы ДНР.

— В вузах Донецка, Макеевки и Горловки вступительные испытания по желанию абитуриента проводятся в дистанционном или очном формате. В вузах Мариуполя вступительные испытания будут проходить в очном формате, — отметили в Администрации.

В ведомстве добавили, что перечень необходимых документов, количество бюджетных мест, даты и время проведения вступительных экзаменов можно найти на официальных сайтах образовательных организаций.

Напомним, что в медицинские вузы новых регионов России выделили свыше 1100 бюджетных мест.

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