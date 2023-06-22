В адрес омбудсмена ДНР за 2022 год поступило свыше 32 тысяч обращений

По мнению Дарьи Морозовой, потребность жителей ДНР в правовой защите за последнее время возросла в разы. Фото: соцсети

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова за 2022 год получила свыше 32 тысяч обращений. Их количество продолжает расти и в нынешнем году. Об этом омбудсмен рассказала в своем телеграм-канале.

— Отмечу, что в 2022 году в мой адрес поступило 32422 обращения граждан. В сравнении с 2021 годом поток увеличился в девять раз и сегодня продолжает расти, — отметила Морозова.

Дарья Морозова добавила, что новый закон «Об уполномоченном по правам человека в ДНР», принятый сегодня депутатами Народного Совета, расширяет сферу деятельности и предусматривает новые функции омбудсмена. Закон нацелен на повышение эффективности правозащитной политики государства, что особенно важно в условиях проведения СВО. По мнению омбудсмена ДНР, сейчас потребность жителей региона в правовой защите возросла в разы.

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