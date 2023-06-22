В Харцызске возложили цветы к памятнику «Братская могила советских воинов»

Память погибших воинов почтили минутой молчания. Фото: Жукова/ТГ

Глава администрации Харцызска Виктория Жукова и неравнодушные жители возложили цветы к памятнику «Братская могила советских воинов». Цветы к мемориалу возложили ровно в 4 утра в День памяти и скорби.

— Спустя 82 года мы скорбим и отдаем дань уважения и памяти тем, кто прошел все тяготы и лишения Великой Отечественной войны, кто умирал, но не сдавался, кто совершил воинский и трудовой подвиг. Мы низко кланяемся всем ветеранам, воевавшим на полях сражений, самоотверженно трудившимся в тылу. Вечная слава героям, павшим в боях за Родину, память о них будет вечно в наших сердцах, — отметила Жукова.

Мэр добавила, что память погибших советских воинов почтили минутой молчания.

Напомним, что Донецкая Народная Республика присоединилась к акции «Свеча памяти».

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