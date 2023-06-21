Подразделения Следственного комитета в новых регионах РФ укомплектованы на 100%

Подразделения СК появились во всех новых регионах России. Фото: пресс-служба ведомства

Подразделения Следственного комитета РФ в новых регионах укомплектованы почти на 100%. В ближайшее время сотрудники ведомства в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях получат БПЛА, дальномеры, следственные портфели и другую технику. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ведомства Александр Бастыркин.

— Наши подразделения в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях укомплектованы почти на 100%. При определении штатной численности сотрудников в новых регионах мы учитывали необходимые факторы и проводили серьезный анализ, — отметил председатель СК.

Бастрыкин добавил, что в отдельные подразделения поставят беспилотные летательные аппараты вертолетного типа, дальномеры, следственные портфели, унифицированные криминалистические чемоданы и другую технику.

— Все это будет способствовать более эффективной работе при проведении следственных действий — в частности, осмотров мест происшествий, поиска и фиксации предметов, имеющих значение для расследования, — подчеркнул глава ведомства.

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