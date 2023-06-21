ВСУ обстрелом ночью 21 июня из РСЗО повредили детсад в центре Донецка

Ракеты из РСЗО повредили детский сад и жилой дом в центре Донецка. Фото: Кулемзин/ТГ

Вооруженные формирования Украины обстреляли Ворошиловский район Донецка около 03:35 ночи, выпустив три ракеты из реактивной системы залпового огня. Повреждено здание детского сада и жилой дом. Об этом рассказал глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

— В результате варварского ночного обстрела Ворошиловского района зафиксировано прямое попадание снаряда с возгоранием в квартиру высотки по проспекту Маяковского, задето осколками здание детского сада № 327, — отметил мэр.

Алексей Кулемзин добавил, что в Куйбышевском районе зафиксировано прямое попадание боеприпаса в жилой дом. Артиллерийский снаряд ВСУ попал на лоджию многоквартирного дома по улице Шахтерской Славы.

Напомним, что за сутки украинские боевики выпустили по Республике 135 различных боеприпасов, в том числе ракеты из РСЗО, артиллерию 152 и 155 мм. Под огнем оказались шесть населенных пунктов Республики. Погибли два мирных жителя, ранения получили шесть человек, включая ребенка.

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