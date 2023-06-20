Несколько многоквартирных и частных жилых домов повреждены обстрелами ВСУ в Донецке

Обстрелы города не прекращаются Фото: Иван ЖИЛЯК

Несколько многоквартирных и частных жилых домов были повреждены обстрелами ВСУ в Донецке. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Алексей Кулемзин, ссылаясь на данные представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Он уточнил, что за прошедший день, 20 июня, территория Донецка одиннадцать раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. Под прицельный огонь украинских войск попали Киевский, Куйбышевский и Петровский районы города. В их направлении были выпущены 56 снарядов калибром 155 мм натовского образца.

От обстрелов пострадали мирные люди.

- В результате обстрелов погиб мужчина 1983 года рождения. Получили ранения: мужчина 1941, женщина 1947 годов рождения и мальчик 2013 года рождения. Повреждено несколько многоквартирных и частных жилых домов, - заявил Кулемзин.

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