В Мариуполе продолжается развоз стройматериалов на объекты восстановления

Своевременный подвоз стройматериалов — важное условие для быстрого восстановления города. Фото: Толстыкина/ТГ

Власти Мариуполя продолжают держать на контроле вопрос с развозом строительных материалов на объекты восстановления. Сейчас на строительные площадки доставлено порядка 4,5 тысяч домокомплектов. Об этом рассказал глава администрации Мариуполя Олег Моргун.

— На объекты восстановления уже доставлено более 4,5 тысяч домокомплектов, предстоит развезти еще порядка 1,4 тысяч. Делаем ревизию стройматериалов – всё ли есть в наличии. Держим на усиленном контроле завоз домокомплектов в Талаковку, Сартану и Старый Крым, — отметил градоначальник

Напомним, что в Мариуполе продолжается восстановление частных и многоквартирных жилых домов, поврежденных во время боев. Ранее специалисты завершили ремонт трехэтажного жилого дома в Ильичевском районе Мариуполя. Строители заменили двери и окна, восстановили тепловой контур и систему электроснабжения и выполнили внутренние отделочные работы.

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