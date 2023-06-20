Здание Нахимовского училища в Мариуполе на 560 курсантов построят в стиле хай-тек

Корпуса училища будут ориентированы на Азовское море. Фото: ВСК Минобороны РФ

Стало известно, как будет выглядеть здание нового Нахимовского военно-морского училища для 560 курсантов в Мариуполе. Учебное заведение построят в современном стиле хай-тек с уникальными деталями. Пять корпусов будут похожи на корабли, стоящие у причала. Об этом рассказали в пресс-службе Военно-строительной компании Минобороны РФ.

— Комплекс из пяти зданий (64482 м²), соединенных крытыми зигзагообразными переходами, расположат вокруг центральной площади-плаца. Сверху пять его «лепестков» будут напоминать корабли, стоящие у причала. Архитектурный ансамбль ориентирован на юго-запад, с видом на Азовское море, — отметили в ВСК.

Декоративные панели на корпусах будут имитировать морские волны. Фото: ВСК Минобороны РФ

В Военстрое добавили, что эксклюзивный проект разработан архитекторами ВСК специально для Мариуполя.

— Огромные площади панорамного остекления создадут визуальную гармонию зданий с природой, а декоративные панели в виде перетекающих форм, имитирующих морские волны, и светодиодная подсветка подчеркнут необычную форму корпусов. Дизайнеры позаботятся и об оригинальном озеленении территории, — добавили в ВСК Минобороны РФ.

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