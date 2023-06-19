Филиал якутской офтальмологической больницы откроют в городе Кировское в ДНР

Глава Республики Саха Айсен Николаев вместе с главой региона Денисом Пушилиным осмотрел ремонтируемые помещения. Фото: ТГ/Пушилин

В Донецкой Народной Республике на постоянной основе будут работать медики из Республики Саха. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио Главы ДНР Денис Пушилин.

- С 30 июня на постоянной основе в городе будут работать медики из Республики Саха - в Кировском открывается филиал якутской больницы, - заявил он.

По словам Пушилина, в Кировское прибыл Глава Республики Саха Айсен Николаев, который встретился с главой региона в помещении будущего МФЦ, где завершают капитальный ремонт. Здание будет технически готово к работе с 15 июля.

Лидер ДНР также добавил, что Республика Саха в текущем году восстановит в подшефном городе 28 объектов. Планируется реконструкция городского парка, обустройство детской спортплощадки, ремонт трех детсадов, музыкальной школы и городской библиотеки, теплосетей и дорог.

- Огромная благодарность жителям Республики Саха за такое братское отношение! - написал Пушилин.

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